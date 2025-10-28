- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
22 (66.66%)
Loss Trade:
11 (33.33%)
Best Trade:
36.35 USD
Worst Trade:
-27.75 USD
Profitto lordo:
350.61 USD (12 272 pips)
Perdita lorda:
-240.15 USD (4 798 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (56.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
47.47%
Massimo carico di deposito:
11.49%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
14 (42.42%)
Short Trade:
19 (57.58%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
3.35 USD
Profitto medio:
15.94 USD
Perdita media:
-21.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-85.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.00 USD (4)
Crescita mensile:
5.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
127.50 USD (6.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (127.50 USD)
Per equità:
2.15% (42.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|1
|NAS100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|2
|NAS100
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|BTCUSD
|4.6K
|NAS100
|145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.35 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.00 USD
Massima perdita consecutiva: -85.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
