- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
14 (51.85%)
Loss Trade:
13 (48.15%)
Best Trade:
42.60 USD
Worst Trade:
-67.76 USD
Profitto lordo:
185.00 USD (12 323 pips)
Perdita lorda:
-377.67 USD (15 471 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (67.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
2.26%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-7.14 USD
Profitto medio:
13.21 USD
Perdita media:
-29.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-113.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.46 USD (4)
Crescita mensile:
-19.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.67 USD
Massimale:
253.33 USD (23.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.73% (253.33 USD)
Per equità:
0.92% (7.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-193
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.60 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +67.38 USD
Massima perdita consecutiva: -113.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 208
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.64 × 218
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.14 × 487
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 5
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
814
USD
USD
1
0%
27
51%
2%
0.48
-7.14
USD
USD
24%
1:500