- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 HKD
Worst Trade:
0.00 HKD
Profitto lordo:
0.00 HKD
Perdita lorda:
0.00 HKD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 HKD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 HKD
Profitto medio:
0.00 HKD
Perdita media:
0.00 HKD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 HKD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
0.00 HKD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 HKD
Worst Trade: -0 HKD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 HKD
Massima perdita consecutiva: -0.00 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
follow me, you will win
follow me, you will win
follow me, you will win
follow me, you will win
follow me, you will win
Non ci sono recensioni