SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Farm
Dimitri Lucas Martin

Gold Farm

Dimitri Lucas Martin
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

💎 Gold Farm – Strategie

🔹 Compte connecté avec un capital initial de 2 000 USD.

🔹 Le style de trading repose sur l’analyse algorithmique et les signaux quantiques issus du système Quantum Queen, conçu pour s’adapter en temps réel aux conditions de marché.

⚙️ Détails techniques :

  • Type : Copy trading (Quantum Queen)

  • Effet de levier : 1:500

  • Taille des lots : adaptée au risque (0.01 – 0.10 selon capital)

  • Drawdown moyen observé : < 20 %

  • Objectif mensuel : +5 % à +15 % selon la volatilité

📊 Recommandations :

  • Montant minimum conseillé : 2 000 USD (ou équivalent)

  • Copier avec les mêmes paramètres de risque pour des résultats similaires

  • Éviter toute modification manuelle des positions

🔒 Gestion du risque et transparence totale.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais la stratégie Quantum Queen a démontré une stabilité et une efficacité constantes dans le temps.

🚀 Objectif : faire croître le capital de manière régulière et maîtrisée sur l’or (XAU/USD).


Non ci sono recensioni
2025.10.28 06:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati