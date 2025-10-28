🔹 Compte connecté avec un capital initial de 2 000 USD.

🔹 Le style de trading repose sur l’analyse algorithmique et les signaux quantiques issus du système Quantum Queen, conçu pour s’adapter en temps réel aux conditions de marché.

⚙️ Détails techniques :

Type : Copy trading (Quantum Queen)

Effet de levier : 1:500

Taille des lots : adaptée au risque ( 0.01 – 0.10 selon capital )

Drawdown moyen observé : < 20 %

Objectif mensuel : +5 % à +15 % selon la volatilité

📊 Recommandations :

Montant minimum conseillé : 2 000 USD (ou équivalent)

Copier avec les mêmes paramètres de risque pour des résultats similaires

Éviter toute modification manuelle des positions

🔒 Gestion du risque et transparence totale.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais la stratégie Quantum Queen a démontré une stabilité et une efficacité constantes dans le temps.

🚀 Objectif : faire croître le capital de manière régulière et maîtrisée sur l’or (XAU/USD).