Senlin Kong

FortunePrimeGlobal

Senlin Kong
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 546%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36 591
Profit Trade:
18 276 (49.94%)
Loss Trade:
18 315 (50.05%)
Best Trade:
31 249.50 USD
Worst Trade:
-7 254.00 USD
Profitto lordo:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Perdita lorda:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (16 372.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99 589.86 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.30%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
397
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.94
Long Trade:
26 056 (71.21%)
Short Trade:
10 535 (28.79%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
17.18 USD
Profitto medio:
144.10 USD
Perdita media:
-109.47 USD
Massime perdite consecutive:
91 (-11 919.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 535.50 USD (6)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.59%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38 562.08 USD
Massimale:
105 802.31 USD (40.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.65% (105 802.31 USD)
Per equità:
0.04% (262.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-E 36063
BTCUSD 350
GBPJPY-E 27
EURNZD-E 15
USDJPY-E 15
GBPNZD-E 15
EURUSD-E 13
EURAUD-E 13
EURJPY-E 13
GBPAUD-E 13
GBPCAD-E 12
US30 11
NZDUSD-E 7
CHFJPY-E 5
GBPUSD-E 5
AUDUSD-E 3
USDCAD-E 3
EURCAD-E 3
AUDJPY-E 2
GBPCHF-E 2
XRPUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-E 545K
BTCUSD 88K
GBPJPY-E -2.9K
EURNZD-E 1K
USDJPY-E 183
GBPNZD-E 204
EURUSD-E 2.4K
EURAUD-E -111
EURJPY-E 209
GBPAUD-E 224
GBPCAD-E 103
US30 -8K
NZDUSD-E 964
CHFJPY-E 2.3K
GBPUSD-E 121
AUDUSD-E 73
USDCAD-E 132
EURCAD-E -85
AUDJPY-E -256
GBPCHF-E 31
XRPUSD -150
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-E 5.9M
BTCUSD 3.2M
GBPJPY-E -10K
EURNZD-E -2.6K
USDJPY-E 1.7K
GBPNZD-E 4.9K
EURUSD-E 2.2K
EURAUD-E -4K
EURJPY-E 5.1K
GBPAUD-E 1.5K
GBPCAD-E 2K
US30 -16K
NZDUSD-E -4.2K
CHFJPY-E 4.5K
GBPUSD-E 2.5K
AUDUSD-E -981
USDCAD-E -1.7K
EURCAD-E -1.7K
AUDJPY-E 2.5K
GBPCHF-E 468
XRPUSD -200
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31 249.50 USD
Worst Trade: -7 254 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16 372.48 USD
Massima perdita consecutiva: -11 919.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
数据采集分析
Non ci sono recensioni
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.41% of days out of 566 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
