- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36 591
Profit Trade:
18 276 (49.94%)
Loss Trade:
18 315 (50.05%)
Best Trade:
31 249.50 USD
Worst Trade:
-7 254.00 USD
Profitto lordo:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Perdita lorda:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (16 372.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99 589.86 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.30%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
397
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.94
Long Trade:
26 056 (71.21%)
Short Trade:
10 535 (28.79%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
17.18 USD
Profitto medio:
144.10 USD
Perdita media:
-109.47 USD
Massime perdite consecutive:
91 (-11 919.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 535.50 USD (6)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.59%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38 562.08 USD
Massimale:
105 802.31 USD (40.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.65% (105 802.31 USD)
Per equità:
0.04% (262.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|36063
|BTCUSD
|350
|GBPJPY-E
|27
|EURNZD-E
|15
|USDJPY-E
|15
|GBPNZD-E
|15
|EURUSD-E
|13
|EURAUD-E
|13
|EURJPY-E
|13
|GBPAUD-E
|13
|GBPCAD-E
|12
|US30
|11
|NZDUSD-E
|7
|CHFJPY-E
|5
|GBPUSD-E
|5
|AUDUSD-E
|3
|USDCAD-E
|3
|EURCAD-E
|3
|AUDJPY-E
|2
|GBPCHF-E
|2
|XRPUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-E
|545K
|BTCUSD
|88K
|GBPJPY-E
|-2.9K
|EURNZD-E
|1K
|USDJPY-E
|183
|GBPNZD-E
|204
|EURUSD-E
|2.4K
|EURAUD-E
|-111
|EURJPY-E
|209
|GBPAUD-E
|224
|GBPCAD-E
|103
|US30
|-8K
|NZDUSD-E
|964
|CHFJPY-E
|2.3K
|GBPUSD-E
|121
|AUDUSD-E
|73
|USDCAD-E
|132
|EURCAD-E
|-85
|AUDJPY-E
|-256
|GBPCHF-E
|31
|XRPUSD
|-150
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-E
|5.9M
|BTCUSD
|3.2M
|GBPJPY-E
|-10K
|EURNZD-E
|-2.6K
|USDJPY-E
|1.7K
|GBPNZD-E
|4.9K
|EURUSD-E
|2.2K
|EURAUD-E
|-4K
|EURJPY-E
|5.1K
|GBPAUD-E
|1.5K
|GBPCAD-E
|2K
|US30
|-16K
|NZDUSD-E
|-4.2K
|CHFJPY-E
|4.5K
|GBPUSD-E
|2.5K
|AUDUSD-E
|-981
|USDCAD-E
|-1.7K
|EURCAD-E
|-1.7K
|AUDJPY-E
|2.5K
|GBPCHF-E
|468
|XRPUSD
|-200
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31 249.50 USD
Worst Trade: -7 254 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16 372.48 USD
Massima perdita consecutiva: -11 919.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
数据采集分析
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
546%
0
0
USD
USD
598K
USD
USD
81
76%
36 591
49%
61%
1.31
17.18
USD
USD
41%
1:500