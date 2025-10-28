- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
46 (74.19%)
Loss Trade:
16 (25.81%)
Best Trade:
19.14 USD
Worst Trade:
-46.70 USD
Profitto lordo:
283.98 USD (14 310 pips)
Perdita lorda:
-175.15 USD (6 729 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (26.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
61.01%
Massimo carico di deposito:
25.05%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
39 (62.90%)
Short Trade:
23 (37.10%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
6.17 USD
Perdita media:
-10.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.70 USD (1)
Crescita mensile:
50.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.72 USD (21.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.57% (52.72 USD)
Per equità:
16.84% (54.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|109
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.14 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.94 USD
Massima perdita consecutiva: -16.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
