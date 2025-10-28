SegnaliSezioni
Budi Soleh Kurniawan

Dondion

Budi Soleh Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -100%
Monex-Server5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
147 (39.83%)
Loss Trade:
222 (60.16%)
Best Trade:
38.67 USD
Worst Trade:
-23.57 USD
Profitto lordo:
845.25 USD (74 654 pips)
Perdita lorda:
-1 094.82 USD (90 874 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (55.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
44.67%
Massimo carico di deposito:
11.78%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
193 (52.30%)
Short Trade:
176 (47.70%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.68 USD
Profitto medio:
5.75 USD
Perdita media:
-4.93 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-84.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.24 USD (5)
Crescita mensile:
24.18%
Previsione annuale:
293.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
351.77 USD
Massimale:
382.25 USD (577.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.97% (351.77 USD)
Per equità:
6.74% (6.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 182
EURUSD.m 101
USDJPY.m 27
GBPJPY.m 19
GBPUSD.m 11
EURJPY.m 10
USDCHF.m 8
XAGUSD.m 3
AUDUSD.m 3
AUDJPY.m 1
AUDCAD.m 1
EURGBP.m 1
CLS10.m 1
CHFJPY.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -93
EURUSD.m -81
USDJPY.m -19
GBPJPY.m -16
GBPUSD.m -14
EURJPY.m -12
USDCHF.m -7
XAGUSD.m -7
AUDUSD.m 0
AUDJPY.m 3
AUDCAD.m 0
EURGBP.m -1
CLS10.m -1
CHFJPY.m 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m -8.5K
EURUSD.m -3.3K
USDJPY.m -267
GBPJPY.m -2.3K
GBPUSD.m -1.1K
EURJPY.m -439
USDCHF.m -537
XAGUSD.m -135
AUDUSD.m 15
AUDJPY.m 489
AUDCAD.m -14
EURGBP.m -60
CLS10.m -13
CHFJPY.m -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.67 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.45 USD
Massima perdita consecutiva: -84.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.28 04:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 03:29
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.84% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 3.41% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
