- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
119.40 USD
Worst Trade:
-138.46 USD
Profitto lordo:
119.40 USD (4 000 pips)
Perdita lorda:
-504.80 USD (16 642 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (119.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
29.65%
Massimo carico di deposito:
4.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-48.18 USD
Profitto medio:
119.40 USD
Perdita media:
-72.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-383.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-383.60 USD (5)
Crescita mensile:
-12.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
385.40 USD
Massimale:
385.40 USD (12.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.85% (385.40 USD)
Per equità:
4.75% (130.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-385
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.40 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +119.40 USD
Massima perdita consecutiva: -383.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
195 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trader Family’s analyst delivers curated forex signals that prioritize capital preservation with scalable upside. Ideal for investors seeking measured, repeatable compounding rather than high-variance speculation.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
1
0%
8
12%
30%
0.23
-48.18
USD
USD
13%
1:50