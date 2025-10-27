- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
84.10 USD
Worst Trade:
-42.54 USD
Profitto lordo:
84.10 USD (10 512 pips)
Perdita lorda:
-83.13 USD (20 780 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (84.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
24.13%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
84.10 USD
Perdita media:
-41.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-42.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.54 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.54 USD
Massimale:
42.54 USD (3.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.04% (40.59 USD)
Per equità:
2.31% (30.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.10 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +84.10 USD
Massima perdita consecutiva: -42.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
