Yudha Wardhana

PinokioFx 1200

Yudha Wardhana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
84.10 USD
Worst Trade:
-42.54 USD
Profitto lordo:
84.10 USD (10 512 pips)
Perdita lorda:
-83.13 USD (20 780 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (84.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
24.13%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
84.10 USD
Perdita media:
-41.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-42.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.54 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.54 USD
Massimale:
42.54 USD (3.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.04% (40.59 USD)
Per equità:
2.31% (30.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.10 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +84.10 USD
Massima perdita consecutiva: -42.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.27 23:20
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.27 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 23:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PinokioFx 1200
100USD al mese
0%
0
0
USD
1.3K
USD
1
100%
3
33%
24%
1.01
0.32
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.