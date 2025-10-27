- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.30 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-16.96 USD (1 310 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.44
Attività di trading:
86.74%
Massimo carico di deposito:
171.46%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.65 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.96 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.96 USD
Massimale:
16.96 USD (33.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.92% (16.96 USD)
Per equità:
29.60% (9.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
1
0%
3
0%
87%
0.00
-5.65
USD
USD
34%
1:500