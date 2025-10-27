SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / M38
I Gusti Agus Kadek Junaedi

M38

I Gusti Agus Kadek Junaedi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.30 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-16.96 USD (1 310 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.44
Attività di trading:
86.74%
Massimo carico di deposito:
171.46%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.65 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.96 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.96 USD
Massimale:
16.96 USD (33.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.92% (16.96 USD)
Per equità:
29.60% (9.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.28 00:20
Share of trading days is too low
2025.10.28 00:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 22:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 22:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 22:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
M38
3000USD al mese
-34%
0
0
USD
66
USD
1
0%
3
0%
87%
0.00
-5.65
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.