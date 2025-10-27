- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 012
Profit Trade:
1 343 (66.74%)
Loss Trade:
669 (33.25%)
Best Trade:
868.57 USD
Worst Trade:
-910.90 USD
Profitto lordo:
22 791.46 USD (741 196 pips)
Perdita lorda:
-13 608.35 USD (161 297 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (2 367.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 367.81 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
343 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.03
Long Trade:
1 005 (49.95%)
Short Trade:
1 007 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
16.97 USD
Perdita media:
-20.34 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-244.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 129.98 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.34 USD
Massimale:
1 143.48 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.13% (1 034.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|2002
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDxx
|9.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDxx
|43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +868.57 USD
Worst Trade: -911 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 367.81 USD
Massima perdita consecutiva: -244.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
