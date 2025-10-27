SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Monteiro Group M0
Lucas De Oliveira Monteiro

Monteiro Group M0

Lucas De Oliveira Monteiro
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 36%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 012
Profit Trade:
1 343 (66.74%)
Loss Trade:
669 (33.25%)
Best Trade:
868.57 USD
Worst Trade:
-910.90 USD
Profitto lordo:
22 791.46 USD (741 196 pips)
Perdita lorda:
-13 608.35 USD (161 297 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (2 367.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 367.81 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
343 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.03
Long Trade:
1 005 (49.95%)
Short Trade:
1 007 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
16.97 USD
Perdita media:
-20.34 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-244.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 129.98 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.34 USD
Massimale:
1 143.48 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.13% (1 034.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDxx 2002
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDxx 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDxx 43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +868.57 USD
Worst Trade: -911 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 367.81 USD
Massima perdita consecutiva: -244.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.27 19:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.45% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 343 days
