Senlin Kong

BbtCollector

Senlin Kong
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 19%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
949
Profit Trade:
427 (44.99%)
Loss Trade:
522 (55.01%)
Best Trade:
543.82 UST
Worst Trade:
-37.63 UST
Profitto lordo:
8 398.91 UST (794 709 pips)
Perdita lorda:
-5 681.45 UST (562 111 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (373.71 UST)
Massimo profitto consecutivo:
549.78 UST (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
405
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
606 (63.86%)
Short Trade:
343 (36.14%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.86 UST
Profitto medio:
19.67 UST
Perdita media:
-10.88 UST
Massime perdite consecutive:
22 (-187.82 UST)
Massima perdita consecutiva:
-192.30 UST (16)
Crescita mensile:
19.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.37 UST
Massimale:
522.60 UST (42.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (522.24 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 949
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 233K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +543.82 UST
Worst Trade: -38 UST
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +373.71 UST
Massima perdita consecutiva: -187.82 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

数据采集分析 
Non ci sono recensioni
2025.10.27 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 18:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BbtCollector
30USD al mese
19%
0
0
USD
18K
UST
4
0%
949
44%
100%
1.47
2.86
UST
3%
1:500
