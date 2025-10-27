- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
949
Profit Trade:
427 (44.99%)
Loss Trade:
522 (55.01%)
Best Trade:
543.82 UST
Worst Trade:
-37.63 UST
Profitto lordo:
8 398.91 UST (794 709 pips)
Perdita lorda:
-5 681.45 UST (562 111 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (373.71 UST)
Massimo profitto consecutivo:
549.78 UST (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
405
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
606 (63.86%)
Short Trade:
343 (36.14%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.86 UST
Profitto medio:
19.67 UST
Perdita media:
-10.88 UST
Massime perdite consecutive:
22 (-187.82 UST)
Massima perdita consecutiva:
-192.30 UST (16)
Crescita mensile:
19.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.37 UST
Massimale:
522.60 UST (42.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (522.24 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|233K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +543.82 UST
Worst Trade: -38 UST
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +373.71 UST
Massima perdita consecutiva: -187.82 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
18K
UST
UST
4
0%
949
44%
100%
1.47
2.86
UST
UST
3%
1:500