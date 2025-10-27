- Crescita
Trade:
115
Profit Trade:
53 (46.08%)
Loss Trade:
62 (53.91%)
Best Trade:
4.74 USD
Worst Trade:
-3.70 USD
Profitto lordo:
83.76 USD (1 487 219 pips)
Perdita lorda:
-56.16 USD (1 014 117 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
45 (39.13%)
Short Trade:
70 (60.87%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.40 USD (4)
Crescita mensile:
201.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.02 USD
Massimale:
8.77 USD (21.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Boom 500 Index
|44
|Crash 500 Index
|44
|Crash 1000 Index
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Boom 500 Index
|12
|Crash 500 Index
|10
|Crash 1000 Index
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Boom 500 Index
|32K
|Crash 500 Index
|56K
|Crash 1000 Index
|386K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +4.74 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.09 USD
Massima perdita consecutiva: -3.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
