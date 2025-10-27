SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Shama signal
Thusitha Wijesundara

Shama signal

Thusitha Wijesundara
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
53 (46.08%)
Loss Trade:
62 (53.91%)
Best Trade:
4.74 USD
Worst Trade:
-3.70 USD
Profitto lordo:
83.76 USD (1 487 219 pips)
Perdita lorda:
-56.16 USD (1 014 117 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
45 (39.13%)
Short Trade:
70 (60.87%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-0.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.40 USD (4)
Crescita mensile:
201.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.02 USD
Massimale:
8.77 USD (21.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Boom 500 Index 44
Crash 500 Index 44
Crash 1000 Index 27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Boom 500 Index 12
Crash 500 Index 10
Crash 1000 Index 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Boom 500 Index 32K
Crash 500 Index 56K
Crash 1000 Index 386K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.74 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.09 USD
Massima perdita consecutiva: -3.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.27 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
