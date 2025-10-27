- Crescita
Trade:
65
Profit Trade:
32 (49.23%)
Loss Trade:
33 (50.77%)
Best Trade:
126.50 USD
Worst Trade:
-53.15 USD
Profitto lordo:
1 000.02 USD (26 739 pips)
Perdita lorda:
-552.17 USD (18 480 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (89.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
3.59
Long Trade:
52 (80.00%)
Short Trade:
13 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
6.89 USD
Profitto medio:
31.25 USD
Perdita media:
-16.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-85.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.16 USD (6)
Crescita mensile:
44.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.83 USD
Massimale:
124.65 USD (10.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.w
|64
|XAGUSD.w
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.w
|483
|XAGUSD.w
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.w
|8.5K
|XAGUSD.w
|-231
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.50 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +89.65 USD
Massima perdita consecutiva: -85.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Vebson-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
