- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 152
Profit Trade:
1 357 (43.05%)
Loss Trade:
1 795 (56.95%)
Best Trade:
1 723.97 USD
Worst Trade:
-1 802.25 USD
Profitto lordo:
118 557.77 USD (4 427 808 pips)
Perdita lorda:
-114 678.83 USD (1 075 789 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 020.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 317.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
1 345 (42.67%)
Short Trade:
1 807 (57.33%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
87.37 USD
Perdita media:
-63.89 USD
Massime perdite consecutive:
89 (-224.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 615.80 USD (8)
Crescita mensile:
-5.03%
Previsione annuale:
-60.98%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 704.86 USD
Massimale:
15 205.08 USD (98.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.27% (12 215.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1344
|GC.Z25
|847
|GC.M25
|489
|GC.Q25
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33K
|GC.Z25
|-21K
|GC.M25
|1.4K
|GC.Q25
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|327K
|GC.Z25
|-177K
|GC.M25
|17K
|GC.Q25
|-95K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 723.97 USD
Worst Trade: -1 802 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 020.16 USD
Massima perdita consecutiva: -224.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SkyrissSecurities-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni