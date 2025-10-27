SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aurum Power King
Mr Khemmakorn Khamsom

Aurum Power King

Mr Khemmakorn Khamsom
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 36%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 152
Profit Trade:
1 357 (43.05%)
Loss Trade:
1 795 (56.95%)
Best Trade:
1 723.97 USD
Worst Trade:
-1 802.25 USD
Profitto lordo:
118 557.77 USD (4 427 808 pips)
Perdita lorda:
-114 678.83 USD (1 075 789 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 020.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 317.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
1 345 (42.67%)
Short Trade:
1 807 (57.33%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
87.37 USD
Perdita media:
-63.89 USD
Massime perdite consecutive:
89 (-224.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 615.80 USD (8)
Crescita mensile:
-5.03%
Previsione annuale:
-60.98%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 704.86 USD
Massimale:
15 205.08 USD (98.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.27% (12 215.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1344
GC.Z25 847
GC.M25 489
GC.Q25 452
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33K
GC.Z25 -21K
GC.M25 1.4K
GC.Q25 -9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 327K
GC.Z25 -177K
GC.M25 17K
GC.Q25 -95K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 723.97 USD
Worst Trade: -1 802 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 020.16 USD
Massima perdita consecutiva: -224.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SkyrissSecurities-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.27 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
A large drawdown may occur on the account again
