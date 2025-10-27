- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
366 (54.54%)
Loss Trade:
305 (45.45%)
Best Trade:
159.03 USD
Worst Trade:
-50.05 USD
Profitto lordo:
5 874.64 USD (630 763 pips)
Perdita lorda:
-5 183.72 USD (481 086 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (128.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
326
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
386 (57.53%)
Short Trade:
285 (42.47%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
16.05 USD
Perdita media:
-17.00 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.97 USD (5)
Crescita mensile:
48.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.13 USD
Massimale:
324.51 USD (14.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (323.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|691
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.03 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +128.26 USD
Massima perdita consecutiva: -121.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
XAUUSD Signals
