Segnali / MetaTrader 5 / Scalp Mass
Khagesh Purakayastha

Scalp Mass

Khagesh Purakayastha
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 48%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
366 (54.54%)
Loss Trade:
305 (45.45%)
Best Trade:
159.03 USD
Worst Trade:
-50.05 USD
Profitto lordo:
5 874.64 USD (630 763 pips)
Perdita lorda:
-5 183.72 USD (481 086 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (128.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
326
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
386 (57.53%)
Short Trade:
285 (42.47%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
16.05 USD
Perdita media:
-17.00 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.97 USD (5)
Crescita mensile:
48.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.13 USD
Massimale:
324.51 USD (14.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (323.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 671
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 691
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 150K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.03 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +128.26 USD
Massima perdita consecutiva: -121.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.10.27 15:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
