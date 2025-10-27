SegnaliSezioni
Andhika Putra Arry Pratama

Kingsman88

Andhika Putra Arry Pratama
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
126 506.28 IDR
Worst Trade:
-16 151.64 IDR
Profitto lordo:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Perdita lorda:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (468 435.95 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
468 435.95 IDR (7)
Indice di Sharpe:
1.71
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
37.75
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
38.75
Profitto previsto:
60 979.54 IDR
Profitto medio:
69 549.67 IDR
Perdita media:
-16 151.64 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-16 151.64 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-16 151.64 IDR (1)
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
16 151.64 IDR (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126 506.28 IDR
Worst Trade: -16 152 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +468 435.95 IDR
Massima perdita consecutiva: -16 151.64 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalping Xau follow trend
Non ci sono recensioni
2025.10.27 14:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
