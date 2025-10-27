- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
126 506.28 IDR
Worst Trade:
-16 151.64 IDR
Profitto lordo:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Perdita lorda:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (468 435.95 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
468 435.95 IDR (7)
Indice di Sharpe:
1.71
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
37.75
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
38.75
Profitto previsto:
60 979.54 IDR
Profitto medio:
69 549.67 IDR
Perdita media:
-16 151.64 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-16 151.64 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-16 151.64 IDR (1)
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
16 151.64 IDR (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126 506.28 IDR
Worst Trade: -16 152 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +468 435.95 IDR
Massima perdita consecutiva: -16 151.64 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scalping Xau follow trend
