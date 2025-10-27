SegnaliSezioni
Tao Van Xeng

Xnight

Tao Van Xeng
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Tickmill-Live04
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.11 USD (5 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
74.52%
Massimo carico di deposito:
39.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.11 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (-0.00 USD)
Per equità:
0.53% (0.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
50 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 15:53
Share of trading days is too low
2025.10.27 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
