- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
10 (10.00%)
Loss Trade:
90 (90.00%)
Best Trade:
46.59 USD
Worst Trade:
-28.90 USD
Profitto lordo:
175.06 USD (17 503 pips)
Perdita lorda:
-1 165.06 USD (116 464 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (37.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.79%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
87 (87.00%)
Short Trade:
13 (13.00%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-9.90 USD
Profitto medio:
17.51 USD
Perdita media:
-12.95 USD
Massime perdite consecutive:
51 (-761.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-761.82 USD (51)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 001.85 USD
Massimale:
1 001.85 USD (100.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.43% (894.25 USD)
Per equità:
21.22% (184.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-990
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.59 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 51
Massimo profitto consecutivo: +37.32 USD
Massima perdita consecutiva: -761.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|7.21 × 84
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|19.20 × 15
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
