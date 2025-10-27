- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
853 440.00 USD
Worst Trade:
-730 680.00 USD
Profitto lordo:
2 776 403.40 USD (41 088 pips)
Perdita lorda:
-2 048 015.00 USD (90 282 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (853 440.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
853 440.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.34%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
113 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
56 029.88 USD
Profitto medio:
396 629.06 USD
Perdita media:
-341 335.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-730 680.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-730 680.00 USD (1)
Crescita mensile:
-61.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
730 680.00 USD (48.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.30% (701 680.00 USD)
Per equità:
20.42% (122 187.54 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSD.
7
XAGUSD.
6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSD.
-2M
XAGUSD.
2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSD.
-90K
XAGUSD.
41K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +853 440.00 USD
Worst Trade: -730 680 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +853 440.00 USD
Massima perdita consecutiva: -730 680.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoldElephant-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
由黄金和白银的绝对值和相对值偏差为进场依据，做偏差回归
