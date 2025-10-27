- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 632.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11 712.00 USD (3 065 pips)
Perdita lorda:
-165.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (11 712.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 712.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
230.94
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
70.98
Profitto previsto:
2 342.40 USD
Profitto medio:
2 342.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
128.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.00 USD
Massimale:
50.00 USD (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ls
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ls
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 632.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11 712.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
