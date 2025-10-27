- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
34 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
41.38 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
162.55 USD (20 875 pips)
Perdita lorda:
-7.13 USD
Vincite massime consecutive:
34 (162.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.55 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
182.85
Long Trade:
21 (61.76%)
Short Trade:
13 (38.24%)
Fattore di profitto:
22.80
Profitto previsto:
4.78 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
102.19%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.85 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.38 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +162.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni