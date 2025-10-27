SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / London Gold
Juergen Josef Wonke

London Gold

Juergen Josef Wonke
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 102%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
34 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
41.38 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
162.55 USD (20 875 pips)
Perdita lorda:
-7.13 USD
Vincite massime consecutive:
34 (162.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.55 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
182.85
Long Trade:
21 (61.76%)
Short Trade:
13 (38.24%)
Fattore di profitto:
22.80
Profitto previsto:
4.78 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
102.19%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.85 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 155
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.38 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +162.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2025.10.27 12:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.27 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 11:22
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
