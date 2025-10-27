SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Skysoo99 DARWIN SAFT
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN SAFT

Soo Ye Kai
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
31 (42.46%)
Loss Trade:
42 (57.53%)
Best Trade:
316.98 USD
Worst Trade:
-317.75 USD
Profitto lordo:
2 580.24 USD (13 830 pips)
Perdita lorda:
-3 050.86 USD (31 439 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (152.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
477.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
40 (54.79%)
Short Trade:
33 (45.21%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-6.45 USD
Profitto medio:
83.23 USD
Perdita media:
-72.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-991.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-991.01 USD (9)
Crescita mensile:
-0.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.63 USD
Massimale:
1 502.18 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.50% (1 502.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 14
NI225 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 4
USDSGD 4
WS30 4
SP500 3
AUS200 3
UK100 3
NDX 3
XTIUSD 2
XAUUSD 2
STOXX50E 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
GDAXI 1
USDJPY 1
FCHI40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -504
NI225 216
AUDUSD -88
EURUSD 147
USDCAD 332
USDCHF 423
USDSGD -136
WS30 -364
SP500 23
AUS200 -147
UK100 332
NDX -223
XTIUSD -117
XAUUSD -536
STOXX50E -109
GBPUSD 59
XAGUSD -171
GDAXI 79
USDJPY 317
FCHI40 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -1.5K
NI225 953
AUDUSD -51
EURUSD 793
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.1K
USDSGD -555
WS30 -1.2K
SP500 457
AUS200 -1.1K
UK100 2.7K
NDX -4.5K
XTIUSD -95
XAUUSD -18K
STOXX50E -848
GBPUSD 404
XAGUSD -1.1K
GDAXI 1.1K
USDJPY 2.1K
FCHI40 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +316.98 USD
Worst Trade: -318 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +152.18 USD
Massima perdita consecutiva: -991.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.10.27 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

