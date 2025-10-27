- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
31 (42.46%)
Loss Trade:
42 (57.53%)
Best Trade:
316.98 USD
Worst Trade:
-317.75 USD
Profitto lordo:
2 580.24 USD (13 830 pips)
Perdita lorda:
-3 050.86 USD (31 439 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (152.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
477.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
40 (54.79%)
Short Trade:
33 (45.21%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-6.45 USD
Profitto medio:
83.23 USD
Perdita media:
-72.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-991.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-991.01 USD (9)
Crescita mensile:
-0.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.63 USD
Massimale:
1 502.18 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.50% (1 502.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|14
|NI225
|10
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|USDSGD
|4
|WS30
|4
|SP500
|3
|AUS200
|3
|UK100
|3
|NDX
|3
|XTIUSD
|2
|XAUUSD
|2
|STOXX50E
|2
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|FCHI40
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-504
|NI225
|216
|AUDUSD
|-88
|EURUSD
|147
|USDCAD
|332
|USDCHF
|423
|USDSGD
|-136
|WS30
|-364
|SP500
|23
|AUS200
|-147
|UK100
|332
|NDX
|-223
|XTIUSD
|-117
|XAUUSD
|-536
|STOXX50E
|-109
|GBPUSD
|59
|XAGUSD
|-171
|GDAXI
|79
|USDJPY
|317
|FCHI40
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-1.5K
|NI225
|953
|AUDUSD
|-51
|EURUSD
|793
|USDCAD
|1.3K
|USDCHF
|1.1K
|USDSGD
|-555
|WS30
|-1.2K
|SP500
|457
|AUS200
|-1.1K
|UK100
|2.7K
|NDX
|-4.5K
|XTIUSD
|-95
|XAUUSD
|-18K
|STOXX50E
|-848
|GBPUSD
|404
|XAGUSD
|-1.1K
|GDAXI
|1.1K
|USDJPY
|2.1K
|FCHI40
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +316.98 USD
Worst Trade: -318 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +152.18 USD
Massima perdita consecutiva: -991.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
