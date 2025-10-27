- Crescita
Trade:
219
Profit Trade:
172 (78.53%)
Loss Trade:
47 (21.46%)
Best Trade:
31.28 USD
Worst Trade:
-51.12 USD
Profitto lordo:
370.55 USD (24 128 pips)
Perdita lorda:
-371.96 USD (24 600 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (36.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.32 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
19.03%
Massimo carico di deposito:
86.72%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
70 (31.96%)
Short Trade:
149 (68.04%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-39.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.12 USD (1)
Crescita mensile:
-30.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.51 USD
Massimale:
100.73 USD (65.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.36% (100.73 USD)
Per equità:
74.21% (26.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-472
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.28 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.86 USD
Massima perdita consecutiva: -39.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
XAU/GOLD with SMC
Non ci sono recensioni
