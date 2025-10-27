SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUSMCpro
Huynh Duy An

XAUSMCpro

Huynh Duy An
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
172 (78.53%)
Loss Trade:
47 (21.46%)
Best Trade:
31.28 USD
Worst Trade:
-51.12 USD
Profitto lordo:
370.55 USD (24 128 pips)
Perdita lorda:
-371.96 USD (24 600 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (36.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.32 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
19.03%
Massimo carico di deposito:
86.72%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
70 (31.96%)
Short Trade:
149 (68.04%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-39.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.12 USD (1)
Crescita mensile:
-30.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.51 USD
Massimale:
100.73 USD (65.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.36% (100.73 USD)
Per equità:
74.21% (26.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -472
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.28 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.86 USD
Massima perdita consecutiva: -39.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAU/GOLD with SMC 
Non ci sono recensioni
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 08:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 08:56
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 06:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 05:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 11:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 11:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 10:48
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 10:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 10:13
High risk of negative slippage when copying deals
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUSMCpro
39USD al mese
-30%
0
0
USD
27
USD
1
0%
219
78%
19%
0.99
-0.01
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.