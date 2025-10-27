- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUAUD
|774
|XAUUSD
|558
|XAUEUR
|339
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUAUD
|2.1K
|XAUUSD
|2.2K
|XAUEUR
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUAUD
|14K
|XAUUSD
|38K
|XAUEUR
|33K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.09 × 45
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Signal Name: AFSID Trading Central Pro-X Fusion Markets
Description:
This signal is fully automated using the AFSID Trading Central Pro-X system, engineered for precision execution and integrated risk management. With an initial deposit of $240,000 through Fusion Markets, the strategy begins with a conservative lot size of 0.01 to ensure stability and accuracy during the initial phase.
It trades XAUUSD, XAUEUR, and XAUAUD — strategically selected to capitalize on volatility and cross-currency correlations involving gold. The system prioritizes consistency, execution efficiency, and adaptability to global market conditions.
This signal is ideal for investors seeking a medium- to long-term approach with disciplined risk control and transparent performance metrics.
AFSID Group International.
USD
USD
USD