Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 240K

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 671
Profit Trade:
1 136 (67.98%)
Loss Trade:
535 (32.02%)
Best Trade:
544.56 USD
Worst Trade:
-95.77 USD
Profitto lordo:
9 653.31 USD (406 494 pips)
Perdita lorda:
-4 247.86 USD (320 878 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (52.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
872.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
1677
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
9.03
Long Trade:
342 (20.47%)
Short Trade:
1 329 (79.53%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
8.50 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-598.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-598.87 USD (10)
Crescita mensile:
2.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
598.87 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (598.87 USD)
Per equità:
1.34% (3 239.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUAUD 774
XAUUSD 558
XAUEUR 339
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUAUD 2.1K
XAUUSD 2.2K
XAUEUR 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUAUD 14K
XAUUSD 38K
XAUEUR 33K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.56 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +52.03 USD
Massima perdita consecutiva: -598.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.09 × 45
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Signal Name: AFSID Trading Central Pro-X  Fusion Markets
Description:
This signal is fully automated using the AFSID Trading Central Pro-X system, engineered for precision execution and integrated risk management. With an initial deposit of $240,000 through Fusion Markets, the strategy begins with a conservative lot size of 0.01 to ensure stability and accuracy during the initial phase.
It trades XAUUSD, XAUEUR, and XAUAUD — strategically selected to capitalize on volatility and cross-currency correlations involving gold. The system prioritizes consistency, execution efficiency, and adaptability to global market conditions.
This signal is ideal for investors seeking a medium- to long-term approach with disciplined risk control and transparent performance metrics.

AFSID Group International.

Non ci sono recensioni
2025.10.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 10:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
