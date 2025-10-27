- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
126 (53.61%)
Loss Trade:
109 (46.38%)
Best Trade:
41.31 USD
Worst Trade:
-650.37 USD
Profitto lordo:
731.47 USD (26 336 pips)
Perdita lorda:
-2 649.96 USD (52 456 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (45.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
125 (53.19%)
Short Trade:
110 (46.81%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-8.16 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-24.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-77.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 124.77 USD (9)
Crescita mensile:
-55.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 931.72 USD
Massimale:
2 238.61 USD (57.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|51
|GBPUSD
|42
|GBPNZD
|36
|EURUSD
|33
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|22
|XAUUSD.
|10
|CHINA50.r
|3
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURAUD
|1
|HK50.r
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-2K
|GBPUSD
|58
|GBPNZD
|-53
|EURUSD
|72
|GBPJPY
|-47
|USDCAD
|57
|XAUUSD.
|28
|CHINA50.r
|38
|USDCHF
|-5
|EURCHF
|-3
|EURGBP
|-3
|AUDJPY
|-14
|AUDCHF
|8
|EURAUD
|-4
|HK50.r
|0
|GBPCHF
|-5
|NZDJPY
|-6
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|-5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-22K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPNZD
|-5.1K
|EURUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-2K
|USDCAD
|542
|XAUUSD.
|845
|CHINA50.r
|398
|USDCHF
|-127
|EURCHF
|-69
|EURGBP
|-63
|AUDJPY
|-638
|AUDCHF
|209
|EURAUD
|-209
|HK50.r
|15
|GBPCHF
|-185
|NZDJPY
|-420
|NZDCAD
|90
|CADJPY
|-381
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.31 USD
Worst Trade: -650 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +45.95 USD
Massima perdita consecutiva: -77.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
|0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 124
GoMarkets-Real 10
|0.85 × 68
VantageInternational-Live 18
|0.93 × 175
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 396
VantageInternational-Live 2
|1.15 × 170
FusionMarkets-Live
|1.79 × 95
VantageInternational-Live 11
|1.82 × 163
TMGM.TradeMax-Live8
|2.15 × 59
VantageInternational-Live 9
|2.80 × 10
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
