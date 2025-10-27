- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
15.96 USD
Worst Trade:
-2.16 USD
Profitto lordo:
22.03 USD (1 850 pips)
Perdita lorda:
-6.26 USD (259 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.26 USD (2)
Crescita mensile:
4.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.26 USD
Massimale:
3.26 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (3.26 USD)
Per equità:
0.28% (0.96 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.35 USD
Massima perdita consecutiva: -3.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 429
|
OctaFX-Real7
|4.68 × 1727
Powered by PIPFINITE Tools and Manual Trading
✅Consistent & Low Risk Strategy
✅2-3% Risk per trade
✅No Grid
✅No Martingale
✅No Hedging
✅All Trades with Stoploss
