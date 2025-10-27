SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CALM MIND
Karlo Wilson Vendiola

CALM MIND

Karlo Wilson Vendiola
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
15.96 USD
Worst Trade:
-2.16 USD
Profitto lordo:
22.03 USD (1 850 pips)
Perdita lorda:
-6.26 USD (259 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
3 (42.86%)
Short Trade:
4 (57.14%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.26 USD (2)
Crescita mensile:
4.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.26 USD
Massimale:
3.26 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (3.26 USD)
Per equità:
0.28% (0.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
XAUUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -142
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.35 USD
Massima perdita consecutiva: -3.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.20 × 44
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
RoboForex-Pro-6
2.66 × 429
OctaFX-Real7
4.68 × 1727
Powered by PIPFINITE Tools and Manual Trading

✅Consistent & Low Risk Strategy

✅2-3% Risk per trade

✅No Grid

✅No Martingale

✅No Hedging

✅All Trades with Stoploss
Non ci sono recensioni
2025.10.27 09:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 09:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
