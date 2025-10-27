- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
29.13 USD
Worst Trade:
-7.03 USD
Profitto lordo:
29.13 USD (2 913 pips)
Perdita lorda:
-7.03 USD (304 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (29.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.13 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.14
Profitto previsto:
11.05 USD
Profitto medio:
29.13 USD
Perdita media:
-7.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.03 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (7.03 USD)
Per equità:
0.15% (6.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|GBPNZD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9K
|GBPNZD
|-304
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.13 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.13 USD
Massima perdita consecutiva: -7.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.91 × 76
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|7.50 × 2
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
4.14
11.05
USD
USD
0%
1:500