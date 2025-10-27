SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

HONG3

Yui Ming Wan
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
328 (67.62%)
Loss Trade:
157 (32.37%)
Best Trade:
1 135.59 USD
Worst Trade:
-1 208.57 USD
Profitto lordo:
3 395.80 USD (93 988 pips)
Perdita lorda:
-10 554.38 USD (294 783 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (33.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 556.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
448 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
242 (49.90%)
Short Trade:
243 (50.10%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-14.76 USD
Profitto medio:
10.35 USD
Perdita media:
-67.23 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-7 593.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 593.78 USD (32)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 158.58 USD
Massimale:
9 265.63 USD (76.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 97
AUDCAD 86
NZDUSD 65
GBPNZD 63
AUDJPY 38
AUDUSD 36
AUDNZD 29
AUDCHF 28
USDSGD 23
USDCAD 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 106
AUDCAD -95
NZDUSD 72
GBPNZD 317
AUDJPY -6.7K
AUDUSD -58
AUDNZD 141
AUDCHF -685
USDSGD -234
USDCAD 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -20K
AUDCAD -6.3K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -40K
AUDJPY -90K
AUDUSD -3.1K
AUDNZD -5.5K
AUDCHF -28K
USDSGD -9.9K
USDCAD 252
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 135.59 USD
Worst Trade: -1 209 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +33.89 USD
Massima perdita consecutiva: -7 593.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 121
Exness-Real18
0.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.27 09:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
