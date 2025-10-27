- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
33 (43.42%)
Loss Trade:
43 (56.58%)
Best Trade:
39.00 USD
Worst Trade:
-18.60 USD
Profitto lordo:
238.62 USD (6 767 pips)
Perdita lorda:
-203.28 USD (6 279 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (33.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
16.51%
Massimo carico di deposito:
5.22%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
38 secondi
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
63 (82.89%)
Short Trade:
13 (17.11%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
7.23 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.40 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.40 USD
Massimale:
63.90 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (63.90 USD)
Per equità:
0.04% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|488
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.00 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.60 USD
Massima perdita consecutiva: -26.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalp Gold
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
12%
0
0
USD
USD
315
USD
USD
1
100%
76
43%
17%
1.17
0.46
USD
USD
18%
1:500