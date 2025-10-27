SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

HONG1

Yui Ming Wan
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -61%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 528
Profit Trade:
1 949 (77.09%)
Loss Trade:
579 (22.90%)
Best Trade:
1 171.12 USD
Worst Trade:
-1 241.50 USD
Profitto lordo:
10 737.99 USD (490 309 pips)
Perdita lorda:
-14 139.83 USD (594 210 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (71.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 173.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
448 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
1 286 (50.87%)
Short Trade:
1 242 (49.13%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-24.42 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-7 789.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 789.77 USD (32)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 401.84 USD
Massimale:
9 054.56 USD (57.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.63% (9 054.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 503
GBPAUD 454
EURUSD 390
NZDUSD 337
GBPNZD 247
AUDUSD 152
AUDNZD 128
AUDJPY 114
AUDCHF 103
USDCAD 86
CADCHF 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 317
GBPAUD 296
EURUSD 437
NZDUSD 403
GBPNZD 793
AUDUSD 617
AUDNZD 594
AUDJPY -6.7K
AUDCHF -434
USDCAD 255
CADCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6.2K
GBPAUD -35K
EURUSD 20K
NZDUSD 13K
GBPNZD -26K
AUDUSD 9.9K
AUDNZD 6.2K
AUDJPY -99K
AUDCHF -16K
USDCAD 17K
CADCHF 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 171.12 USD
Worst Trade: -1 242 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +71.85 USD
Massima perdita consecutiva: -7 789.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 109
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
