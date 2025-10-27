- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 528
Profit Trade:
1 949 (77.09%)
Loss Trade:
579 (22.90%)
Best Trade:
1 171.12 USD
Worst Trade:
-1 241.50 USD
Profitto lordo:
10 737.99 USD (490 309 pips)
Perdita lorda:
-14 139.83 USD (594 210 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (71.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 173.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
448 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
1 286 (50.87%)
Short Trade:
1 242 (49.13%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-24.42 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-7 789.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 789.77 USD (32)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 401.84 USD
Massimale:
9 054.56 USD (57.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.63% (9 054.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|503
|GBPAUD
|454
|EURUSD
|390
|NZDUSD
|337
|GBPNZD
|247
|AUDUSD
|152
|AUDNZD
|128
|AUDJPY
|114
|AUDCHF
|103
|USDCAD
|86
|CADCHF
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|317
|GBPAUD
|296
|EURUSD
|437
|NZDUSD
|403
|GBPNZD
|793
|AUDUSD
|617
|AUDNZD
|594
|AUDJPY
|-6.7K
|AUDCHF
|-434
|USDCAD
|255
|CADCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.2K
|GBPAUD
|-35K
|EURUSD
|20K
|NZDUSD
|13K
|GBPNZD
|-26K
|AUDUSD
|9.9K
|AUDNZD
|6.2K
|AUDJPY
|-99K
|AUDCHF
|-16K
|USDCAD
|17K
|CADCHF
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 171.12 USD
Worst Trade: -1 242 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +71.85 USD
Massima perdita consecutiva: -7 789.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.06 × 109
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
Non ci sono recensioni