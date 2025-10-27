SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MC CHUA
Chua Mean Chiow

MC CHUA

Chua Mean Chiow
0 recensioni
223 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 -79%
TradehallLimited-Main
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
18 (52.94%)
Loss Trade:
16 (47.06%)
Best Trade:
61.80 USD
Worst Trade:
-299.73 USD
Profitto lordo:
172.52 USD (14 753 pips)
Perdita lorda:
-493.40 USD (7 595 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (15.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
24 (70.59%)
Short Trade:
10 (29.41%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-9.44 USD
Profitto medio:
9.58 USD
Perdita media:
-30.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-357.03 USD (2)
Crescita mensile:
-28.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
412.46 USD
Massimale:
427.57 USD (371.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.62% (427.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD. 14
EURCHF. 4
AUDCHF. 3
EURUSD. 2
AUDNZD. 2
XAUUSD. 2
NZDUSD. 1
GBPAUD. 1
GBPUSD. 1
EURAUD. 1
EURGBP. 1
USDCHF. 1
NZDCAD. 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD. -427
EURCHF. -1
AUDCHF. -7
EURUSD. 0
AUDNZD. -2
XAUUSD. 91
NZDUSD. 1
GBPAUD. -3
GBPUSD. 9
EURAUD. 5
EURGBP. 1
USDCHF. 2
NZDCAD. 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD. -4.6K
EURCHF. 23
AUDCHF. -405
EURUSD. 4
AUDNZD. 3
XAUUSD. 9.2K
NZDUSD. 110
GBPAUD. -339
GBPUSD. 894
EURAUD. 723
EURGBP. 87
USDCHF. 204
NZDCAD. 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.80 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.14 USD
Massima perdita consecutiva: -34.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.27 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 06:29
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 1.72% of days out of the 1570 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
80% of trades performed within 19 days. This comprises 1.21% of days out of the 1570 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati