- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
18 (52.94%)
Loss Trade:
16 (47.06%)
Best Trade:
61.80 USD
Worst Trade:
-299.73 USD
Profitto lordo:
172.52 USD (14 753 pips)
Perdita lorda:
-493.40 USD (7 595 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (15.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
24 (70.59%)
Short Trade:
10 (29.41%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-9.44 USD
Profitto medio:
9.58 USD
Perdita media:
-30.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-357.03 USD (2)
Crescita mensile:
-28.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
412.46 USD
Massimale:
427.57 USD (371.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.62% (427.41 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD.
|14
|EURCHF.
|4
|AUDCHF.
|3
|EURUSD.
|2
|AUDNZD.
|2
|XAUUSD.
|2
|NZDUSD.
|1
|GBPAUD.
|1
|GBPUSD.
|1
|EURAUD.
|1
|EURGBP.
|1
|USDCHF.
|1
|NZDCAD.
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD.
|-427
|EURCHF.
|-1
|AUDCHF.
|-7
|EURUSD.
|0
|AUDNZD.
|-2
|XAUUSD.
|91
|NZDUSD.
|1
|GBPAUD.
|-3
|GBPUSD.
|9
|EURAUD.
|5
|EURGBP.
|1
|USDCHF.
|2
|NZDCAD.
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD.
|-4.6K
|EURCHF.
|23
|AUDCHF.
|-405
|EURUSD.
|4
|AUDNZD.
|3
|XAUUSD.
|9.2K
|NZDUSD.
|110
|GBPAUD.
|-339
|GBPUSD.
|894
|EURAUD.
|723
|EURGBP.
|87
|USDCHF.
|204
|NZDCAD.
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.80 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.14 USD
Massima perdita consecutiva: -34.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni