- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
52.30 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
52.30 USD (1 046 pips)
Perdita lorda:
-15.90 USD (317 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (52.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
77.17%
Massimo carico di deposito:
2.72%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
18.20 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-15.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.90 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.90 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (15.90 USD)
Per equità:
0.46% (14.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|729
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
