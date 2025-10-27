SegnaliSezioni
Jafar Tri Maulana

Japs aka Japsku

Jafar Tri Maulana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 695%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
20 (83.33%)
Loss Trade:
4 (16.67%)
Best Trade:
11 673 887.83 IDR
Worst Trade:
-3 559 415.69 IDR
Profitto lordo:
107 650 451.76 IDR (12 962 pips)
Perdita lorda:
-10 328 061.09 IDR (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (82 391 874.16 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
82 391 874.16 IDR (11)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
93.58%
Massimo carico di deposito:
21.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
25.99
Long Trade:
9 (37.50%)
Short Trade:
15 (62.50%)
Fattore di profitto:
10.42
Profitto previsto:
4 055 099.61 IDR
Profitto medio:
5 382 522.59 IDR
Perdita media:
-2 582 015.27 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-3 559 415.69 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 559 415.69 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
489 000.00 IDR
Massimale:
3 744 366.59 IDR (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (1 293 194.68 IDR)
Per equità:
7.91% (7 815 779.90 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 9.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 673 887.83 IDR
Worst Trade: -3 559 416 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +82 391 874.16 IDR
Massima perdita consecutiva: -3 559 415.69 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.27 03:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.27 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Japs aka Japsku
30USD al mese
695%
0
0
USD
111M
IDR
1
0%
24
83%
94%
10.42
4 055 099.61
IDR
8%
1:500
