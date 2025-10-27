- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
20 (83.33%)
Loss Trade:
4 (16.67%)
Best Trade:
11 673 887.83 IDR
Worst Trade:
-3 559 415.69 IDR
Profitto lordo:
107 650 451.76 IDR (12 962 pips)
Perdita lorda:
-10 328 061.09 IDR (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (82 391 874.16 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
82 391 874.16 IDR (11)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
93.58%
Massimo carico di deposito:
21.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
25.99
Long Trade:
9 (37.50%)
Short Trade:
15 (62.50%)
Fattore di profitto:
10.42
Profitto previsto:
4 055 099.61 IDR
Profitto medio:
5 382 522.59 IDR
Perdita media:
-2 582 015.27 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-3 559 415.69 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 559 415.69 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
489 000.00 IDR
Massimale:
3 744 366.59 IDR (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (1 293 194.68 IDR)
Per equità:
7.91% (7 815 779.90 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
