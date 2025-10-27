SegnaliSezioni
Ishak Loutfi

KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX

Ishak Loutfi
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
52 (76.47%)
Loss Trade:
16 (23.53%)
Best Trade:
410.73 EUR
Worst Trade:
-1 354.65 EUR
Profitto lordo:
5 069.91 EUR (17 513 pips)
Perdita lorda:
-4 299.96 EUR (9 794 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 132.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 132.44 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
1.72%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
48 (70.59%)
Short Trade:
20 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
11.32 EUR
Profitto medio:
97.50 EUR
Perdita media:
-268.75 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1 557.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 557.84 EUR (2)
Crescita mensile:
0.64%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 719.74 EUR
Massimale:
2 445.71 EUR (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (2 445.71 EUR)
Per equità:
0.09% (93.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 60
BTCETH 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74
BTCETH 804
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.3K
BTCETH 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +410.73 EUR
Worst Trade: -1 355 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 132.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 557.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.27 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 01:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.27 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
