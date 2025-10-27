- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
52 (76.47%)
Loss Trade:
16 (23.53%)
Best Trade:
410.73 EUR
Worst Trade:
-1 354.65 EUR
Profitto lordo:
5 069.91 EUR (17 513 pips)
Perdita lorda:
-4 299.96 EUR (9 794 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 132.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 132.44 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
1.72%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
48 (70.59%)
Short Trade:
20 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
11.32 EUR
Profitto medio:
97.50 EUR
Perdita media:
-268.75 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1 557.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 557.84 EUR (2)
Crescita mensile:
0.64%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 719.74 EUR
Massimale:
2 445.71 EUR (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (2 445.71 EUR)
Per equità:
0.09% (93.27 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCETH
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|BTCETH
|804
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|BTCETH
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +410.73 EUR
Worst Trade: -1 355 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 132.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 557.84 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
101K
EUR
EUR
11
2%
68
76%
2%
1.17
11.32
EUR
EUR
2%
1:500