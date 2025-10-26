- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.66 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-2.66 USD (556 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.66 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.66 USD
Massimale:
2.66 USD (1.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.33% (-0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-556
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
