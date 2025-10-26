- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.26 USD (26 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
11.03
Attività di trading:
72.46%
Massimo carico di deposito:
169.55%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
45.06% (2.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
109 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
