SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Musting
Bambang Harjun Saputra

Musting

Bambang Harjun Saputra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
FBS-Real
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.26 USD (26 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
11.03
Attività di trading:
72.46%
Massimo carico di deposito:
169.55%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
45.06% (2.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Alpari-Real01
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Server01
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 1
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 2
FairForex-LIVE
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
Thinkvate-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
109 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.26 22:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 22:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 22:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Musting
30USD al mese
5%
0
0
USD
5
USD
1
0%
2
100%
72%
n/a
0.13
USD
45%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.