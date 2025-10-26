SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend Scalping
Phan Van Duc

Trend Scalping

Phan Van Duc
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 76%
FortunePrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 138
Profit Trade:
1 528 (71.46%)
Loss Trade:
610 (28.53%)
Best Trade:
757.80 USD
Worst Trade:
-1 295.00 USD
Profitto lordo:
70 711.81 USD (927 376 pips)
Perdita lorda:
-55 526.06 USD (880 553 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (8 121.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 121.87 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
344
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
1 157 (54.12%)
Short Trade:
981 (45.88%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
7.10 USD
Profitto medio:
46.28 USD
Perdita media:
-91.03 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-328.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 827.84 USD (11)
Crescita mensile:
61.52%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 827.84 USD (25.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.65% (7 827.84 USD)
Per equità:
1.29% (453.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 1583
GBPJPY-P 211
USDJPY-P 151
EURUSD-P 75
AUDUSD-P 42
USDCAD-P 39
AUDCAD-P 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 14K
GBPJPY-P 804
USDJPY-P 87
EURUSD-P 0
AUDUSD-P 67
USDCAD-P 17
AUDCAD-P 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 63K
GBPJPY-P -12K
USDJPY-P -9.4K
EURUSD-P 963
AUDUSD-P 3.3K
USDCAD-P 848
AUDCAD-P 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +757.80 USD
Worst Trade: -1 295 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +8 121.87 USD
Massima perdita consecutiva: -328.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ho cinque anni di esperienza nel trading sul mercato forex.
Sono specializzato nel trading dell’oro.
Non ci sono recensioni
2025.10.26 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Scalping
30USD al mese
76%
0
0
USD
35K
USD
7
86%
2 138
71%
100%
1.27
7.10
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.