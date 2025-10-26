SegnaliSezioni
Mohammed Nurul Huda

Michael

Mohammed Nurul Huda
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
5 (29.41%)
Loss Trade:
12 (70.59%)
Best Trade:
4.90 USD
Worst Trade:
-6.08 USD
Profitto lordo:
18.60 USD (639 pips)
Perdita lorda:
-42.97 USD (1 796 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
97.48%
Massimo carico di deposito:
115.26%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
1 (5.88%)
Short Trade:
16 (94.12%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-1.43 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-36.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.08 USD (10)
Crescita mensile:
-25.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.37 USD
Massimale:
36.08 USD (33.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.19% (36.08 USD)
Per equità:
32.39% (29.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 9
GBPNZD 5
EURAUD 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 6
GBPNZD -15
EURAUD -15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 246
GBPNZD -951
EURAUD -452
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.90 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +18.60 USD
Massima perdita consecutiva: -36.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 7
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 9
Tickmill-Live
1.62 × 397
itexsys-Platform
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
2.92 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
3.42 × 12
TitanFX-MT5-01
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
3.76 × 25
KuberaCapitalMarkets-Server
5.75 × 44
ICMarketsEU-MT5-4
6.00 × 7
FusionMarkets-Live
11.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
14.39 × 31
RoboForex-Pro
17.38 × 8
Exness-MT5Real6
17.55 × 11
AdmiralMarkets-Live
19.00 × 2
Exness-MT5Real
28.70 × 33
Non ci sono recensioni
2025.10.27 21:11
2025.10.27 20:11
2025.10.27 19:02
2025.10.27 19:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
2025.10.27 09:13
2025.10.27 08:13
2025.10.26 22:59
Share of trading days is too low
2025.10.26 22:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 21:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 21:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 20:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Michael
100USD al mese
-25%
0
0
USD
92
USD
1
0%
17
29%
97%
0.43
-1.43
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.