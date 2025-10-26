- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
19 (73.07%)
Loss Trade:
7 (26.92%)
Best Trade:
10.16 USD
Worst Trade:
-57.66 USD
Profitto lordo:
55.11 USD (43 576 pips)
Perdita lorda:
-134.73 USD (144 324 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
87 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-3.06 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-19.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-108.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.60 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.62 USD
Massimale:
116.73 USD (99.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Step Index
|9
|Crash 300 Index
|8
|Boom 300 Index
|6
|Boom 500 Index
|2
|Boom 600 Index
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Step Index
|7
|Crash 300 Index
|11
|Boom 300 Index
|-98
|Boom 500 Index
|0
|Boom 600 Index
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Step Index
|96
|Crash 300 Index
|-4.3K
|Boom 300 Index
|-98K
|Boom 500 Index
|1.3K
|Boom 600 Index
|97
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.16 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.95 USD
Massima perdita consecutiva: -108.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The trading whale
Non ci sono recensioni