Hiteko Olympas Mkhabela

Wizzaad

Hiteko Olympas Mkhabela
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
DerivBVI-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
19 (73.07%)
Loss Trade:
7 (26.92%)
Best Trade:
10.16 USD
Worst Trade:
-57.66 USD
Profitto lordo:
55.11 USD (43 576 pips)
Perdita lorda:
-134.73 USD (144 324 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
87 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-3.06 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-19.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-108.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.60 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.62 USD
Massimale:
116.73 USD (99.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Step Index 9
Crash 300 Index 8
Boom 300 Index 6
Boom 500 Index 2
Boom 600 Index 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Step Index 7
Crash 300 Index 11
Boom 300 Index -98
Boom 500 Index 0
Boom 600 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Step Index 96
Crash 300 Index -4.3K
Boom 300 Index -98K
Boom 500 Index 1.3K
Boom 600 Index 97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.16 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.95 USD
Massima perdita consecutiva: -108.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivBVI-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

The trading whale
Non ci sono recensioni
2025.10.26 18:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.26 18:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 87 days
