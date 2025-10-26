SegnaliSezioni
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.80 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.92 USD (19 279 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (1.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
3.45
Attività di trading:
74.13%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.73% (1.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trail version.

Contact seller before copy.

Non ci sono recensioni
2025.10.26 18:49
Share of trading days is too low
2025.10.26 18:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 17:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 17:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 17:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
