- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
26 (89.65%)
Loss Trade:
3 (10.34%)
Best Trade:
10.80 USD
Worst Trade:
-1.73 USD
Profitto lordo:
51.07 USD (3 314 pips)
Perdita lorda:
-2.51 USD (249 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.65 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
28.07
Long Trade:
12 (41.38%)
Short Trade:
17 (58.62%)
Fattore di profitto:
20.35
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.73 USD (1)
Crescita mensile:
9.69%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.73 USD (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|17
|USDCADm
|8
|NZDUSDm
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDm
|30
|USDCADm
|9
|NZDUSDm
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDm
|1.9K
|USDCADm
|980
|NZDUSDm
|181
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.80 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds.
https://social-trading.pro/strategy/110555685/?utm_source=partners&sharer=trader&_8f4x=1
