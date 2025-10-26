SegnaliSezioni
Thien Hoang Tong

To be honest plz

Thien Hoang Tong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real38
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
4 (57.14%)
Loss Trade:
3 (42.86%)
Best Trade:
3.01 USD
Worst Trade:
-1.44 USD
Profitto lordo:
6.92 USD (25 059 pips)
Perdita lorda:
-2.99 USD (29 908 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.88 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
93.76%
Massimo carico di deposito:
5.52%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
1.73 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.55 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.55 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (1.55 USD)
Per equità:
2.15% (6.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.01 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.26 17:49
Share of trading days is too low
2025.10.26 17:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 16:40
Share of trading days is too low
2025.10.26 16:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.26 15:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 15:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 15:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 15:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 15:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
