Prasetya Dovi Kusuma Wardana

Kusuma

Prasetya Dovi Kusuma Wardana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
RoboForex-Pro
1:2000
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
33 (31.73%)
Loss Trade:
71 (68.27%)
Best Trade:
21.93 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
69.58 USD (4 886 pips)
Perdita lorda:
-148.61 USD (13 422 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (65.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.18 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
90.51%
Massimo carico di deposito:
228.58%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
22 (21.15%)
Short Trade:
82 (78.85%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-100.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.77 USD (65)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.03 USD
Massimale:
100.77 USD (99.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.66% (100.77 USD)
Per equità:
80.82% (30.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 75
XAUUSD 16
USDCHF 10
BRENT 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -58
XAUUSD -34
USDCHF 10
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -5.8K
XAUUSD -3.5K
USDCHF 791
BRENT 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.93 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 65
Massimo profitto consecutivo: +65.18 USD
Massima perdita consecutiva: -100.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 45
CloverMarket-Online
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 3
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
DooTechnology-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 25
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 7
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
103 più
:)
Non ci sono recensioni
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 06:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 05:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 03:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 02:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
