- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
33 (31.73%)
Loss Trade:
71 (68.27%)
Best Trade:
21.93 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
69.58 USD (4 886 pips)
Perdita lorda:
-148.61 USD (13 422 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (65.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.18 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
90.51%
Massimo carico di deposito:
228.58%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
22 (21.15%)
Short Trade:
82 (78.85%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-0.76 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-100.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.77 USD (65)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.03 USD
Massimale:
100.77 USD (99.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.66% (100.77 USD)
Per equità:
80.82% (30.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|75
|XAUUSD
|16
|USDCHF
|10
|BRENT
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-58
|XAUUSD
|-34
|USDCHF
|10
|BRENT
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-5.8K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDCHF
|791
|BRENT
|31
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.93 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 65
Massimo profitto consecutivo: +65.18 USD
Massima perdita consecutiva: -100.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
