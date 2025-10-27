SegnaliSezioni
Dadang Nurjaman

Qs 3 37

Dadang Nurjaman
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
5.24 USD
Worst Trade:
-4.99 USD
Profitto lordo:
39.39 USD (4 971 pips)
Perdita lorda:
-19.55 USD (2 879 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
11 (30.56%)
Short Trade:
25 (69.44%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.70 USD (7)
Crescita mensile:
20.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
17.05 USD (14.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYm 6
CHFJPYm 6
GBPUSDm 5
GBPJPYm 4
USDJPYm 4
AUDJPYm 2
EURUSDm 1
EURCHFm 1
GBPCHFm 1
EURCADm 1
AUDCADm 1
USDCHFm 1
AUDUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYm 0
CHFJPYm 0
GBPUSDm 6
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
AUDJPYm -3
EURUSDm 1
EURCHFm 2
GBPCHFm 2
EURCADm -1
AUDCADm 0
USDCHFm 2
AUDUSDm 3
NZDCADm 1
USDCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYm 30
CHFJPYm 57
GBPUSDm 617
GBPJPYm 425
USDJPYm 326
AUDJPYm -387
EURUSDm 140
EURCHFm 121
GBPCHFm 148
EURCADm -126
AUDCADm 58
USDCHFm 126
AUDUSDm 251
NZDCADm 186
USDCADm 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.24 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.43 USD
Massima perdita consecutiva: -16.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EA QS 3;37 is an EA that opens positions according to the dashboard indicator and does not use the hedging method, the lot is adjusted to your capital.


Non ci sono recensioni
2025.10.27 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
