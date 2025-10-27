- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
5.24 USD
Worst Trade:
-4.99 USD
Profitto lordo:
39.39 USD (4 971 pips)
Perdita lorda:
-19.55 USD (2 879 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
11 (30.56%)
Short Trade:
25 (69.44%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.70 USD (7)
Crescita mensile:
20.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
17.05 USD (14.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|6
|CHFJPYm
|6
|GBPUSDm
|5
|GBPJPYm
|4
|USDJPYm
|4
|AUDJPYm
|2
|EURUSDm
|1
|EURCHFm
|1
|GBPCHFm
|1
|EURCADm
|1
|AUDCADm
|1
|USDCHFm
|1
|AUDUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPYm
|0
|CHFJPYm
|0
|GBPUSDm
|6
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|AUDJPYm
|-3
|EURUSDm
|1
|EURCHFm
|2
|GBPCHFm
|2
|EURCADm
|-1
|AUDCADm
|0
|USDCHFm
|2
|AUDUSDm
|3
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPYm
|30
|CHFJPYm
|57
|GBPUSDm
|617
|GBPJPYm
|425
|USDJPYm
|326
|AUDJPYm
|-387
|EURUSDm
|140
|EURCHFm
|121
|GBPCHFm
|148
|EURCADm
|-126
|AUDCADm
|58
|USDCHFm
|126
|AUDUSDm
|251
|NZDCADm
|186
|USDCADm
|120
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.24 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.43 USD
Massima perdita consecutiva: -16.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA QS 3;37 is an EA that opens positions according to the dashboard indicator and does not use the hedging method, the lot is adjusted to your capital.
