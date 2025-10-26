- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
657.46 USD
Worst Trade:
-616.61 USD
Profitto lordo:
1 131.75 USD (411 pips)
Perdita lorda:
-1 301.36 USD (400 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 119.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 119.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 secondi
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-21.20 USD
Profitto medio:
226.35 USD
Perdita media:
-433.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-626.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-626.90 USD (2)
Crescita mensile:
-0.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
621.31 USD
Massimale:
647.80 USD (3.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.e
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.e
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +657.46 USD
Worst Trade: -617 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 119.70 USD
Massima perdita consecutiva: -626.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-MT5 Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is an account fully traded by QWen3-Max, with core trading instruments including XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY. QWen3-Max will automatically place orders, set pending orders, close positions, and adjust orders based on common technical indicators and price fluctuations.
Overview
This is a professional AI trading assistant system prompt designed for automated forex and gold trading decisions. The system generates trading operation instructions through comprehensive analysis of market data, technical indicators, and account status.
Non ci sono recensioni