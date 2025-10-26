- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
18.06 EUR
Worst Trade:
-11.43 EUR
Profitto lordo:
53.02 EUR (170 428 pips)
Perdita lorda:
-20.88 EUR (48 553 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (53.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
53.02 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
17.94%
Massimo carico di deposito:
14.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
3.57 EUR
Profitto medio:
7.57 EUR
Perdita media:
-10.44 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-20.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20.88 EUR (2)
Crescita mensile:
3.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.88 EUR
Massimale:
20.88 EUR (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (20.88 EUR)
Per equità:
1.02% (10.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|122K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.06 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +53.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.88 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.23 × 193
