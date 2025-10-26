- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
7.92 USD
Worst Trade:
-5.33 USD
Profitto lordo:
21.14 USD (2 112 pips)
Perdita lorda:
-11.92 USD (1 189 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.22 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
10.81%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
14 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-2.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.10 USD (2)
Crescita mensile:
0.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.41 USD
Massimale:
7.10 USD (0.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (7.10 USD)
Per equità:
2.94% (29.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|923
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.92 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
EightcapLtd-Real-4
|5.72 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|5.83 × 12
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
