- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 846
Profit Trade:
2 173 (76.35%)
Loss Trade:
673 (23.65%)
Best Trade:
86.60 EUR
Worst Trade:
-153.43 EUR
Profitto lordo:
10 675.78 EUR (1 188 447 pips)
Perdita lorda:
-10 092.33 EUR (489 246 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (138.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
443.75 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
498
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
1 821 (63.98%)
Short Trade:
1 025 (36.02%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
4.91 EUR
Perdita media:
-15.00 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-65.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-295.79 EUR (3)
Crescita mensile:
35.19%
Previsione annuale:
429.99%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
329.34 EUR
Massimale:
720.70 EUR (32.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.38% (515.65 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2304
|EURUSD
|99
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|61
|USDCAD
|57
|EURCAD
|21
|GBPCAD
|21
|AUDJPY
|20
|GBPJPY
|19
|NZDUSD
|18
|EURJPY
|18
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|AUDUSD
|17
|CHFJPY
|14
|CADJPY
|13
|BTCUSD
|10
|GBPNZD
|10
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|758
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-40
|USDCAD
|16
|EURCAD
|-12
|GBPCAD
|-21
|AUDJPY
|67
|GBPJPY
|-42
|NZDUSD
|-25
|EURJPY
|54
|USDCHF
|-43
|NZDJPY
|53
|AUDUSD
|-37
|CHFJPY
|-16
|CADJPY
|-30
|BTCUSD
|0
|GBPNZD
|0
|EURGBP
|7
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|-10
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|-6
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|501K
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|3K
|USDJPY
|3.3K
|USDCAD
|3.9K
|EURCAD
|1.8K
|GBPCAD
|291
|AUDJPY
|6.1K
|GBPJPY
|-1.5K
|NZDUSD
|-247
|EURJPY
|8.1K
|USDCHF
|575
|NZDJPY
|4.2K
|AUDUSD
|-706
|CHFJPY
|1.9K
|CADJPY
|-962
|BTCUSD
|153K
|GBPNZD
|484
|EURGBP
|1K
|GBPAUD
|2.5K
|EURAUD
|-18
|AUDNZD
|253
|CADCHF
|-8
|GBPCHF
|626
|EURCHF
|144
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.60 EUR
Worst Trade: -153 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +138.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -65.36 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
VantageInternational-Live 20
|5.90 × 59
A data-driven, automated scalp trading strategy for gold and currency pairs. This system incorporates signals from various sources to identify and capitalize on short-term price fluctuations. Robust risk management is built into the strategy, which is accessible with a minimum investment of $1,000.
Non ci sono recensioni