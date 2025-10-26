SegnaliSezioni
Tomas Ivanauskas

Gold Signals TSC

Tomas Ivanauskas
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 53%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 846
Profit Trade:
2 173 (76.35%)
Loss Trade:
673 (23.65%)
Best Trade:
86.60 EUR
Worst Trade:
-153.43 EUR
Profitto lordo:
10 675.78 EUR (1 188 447 pips)
Perdita lorda:
-10 092.33 EUR (489 246 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (138.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
443.75 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
498
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
1 821 (63.98%)
Short Trade:
1 025 (36.02%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
4.91 EUR
Perdita media:
-15.00 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-65.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-295.79 EUR (3)
Crescita mensile:
35.19%
Previsione annuale:
429.99%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
329.34 EUR
Massimale:
720.70 EUR (32.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.38% (515.65 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2304
EURUSD 99
GBPUSD 74
USDJPY 61
USDCAD 57
EURCAD 21
GBPCAD 21
AUDJPY 20
GBPJPY 19
NZDUSD 18
EURJPY 18
USDCHF 17
NZDJPY 17
AUDUSD 17
CHFJPY 14
CADJPY 13
BTCUSD 10
GBPNZD 10
EURGBP 9
GBPAUD 8
EURAUD 7
AUDNZD 4
CADCHF 3
GBPCHF 3
EURCHF 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 758
EURUSD 36
GBPUSD -67
USDJPY -40
USDCAD 16
EURCAD -12
GBPCAD -21
AUDJPY 67
GBPJPY -42
NZDUSD -25
EURJPY 54
USDCHF -43
NZDJPY 53
AUDUSD -37
CHFJPY -16
CADJPY -30
BTCUSD 0
GBPNZD 0
EURGBP 7
GBPAUD 11
EURAUD -10
AUDNZD 2
CADCHF -6
GBPCHF 7
EURCHF 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 501K
EURUSD 11K
GBPUSD 3K
USDJPY 3.3K
USDCAD 3.9K
EURCAD 1.8K
GBPCAD 291
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.5K
NZDUSD -247
EURJPY 8.1K
USDCHF 575
NZDJPY 4.2K
AUDUSD -706
CHFJPY 1.9K
CADJPY -962
BTCUSD 153K
GBPNZD 484
EURGBP 1K
GBPAUD 2.5K
EURAUD -18
AUDNZD 253
CADCHF -8
GBPCHF 626
EURCHF 144
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.60 EUR
Worst Trade: -153 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +138.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -65.36 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
3.33 × 3
VantageInternational-Live 20
5.90 × 59
A data-driven, automated scalp trading strategy for gold and currency pairs. This system incorporates signals from various sources to identify and capitalize on short-term price fluctuations. Robust risk management is built into the strategy, which is accessible with a minimum investment of $1,000.
Non ci sono recensioni
2025.10.26 08:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.56% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
