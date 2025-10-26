SegnaliSezioni
Zhi Yi Chen

SF

Zhi Yi Chen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 48%
StraitsFutures-ATL Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
106 (67.94%)
Loss Trade:
50 (32.05%)
Best Trade:
16.45 USD
Worst Trade:
-29.30 USD
Profitto lordo:
330.93 USD (20 476 pips)
Perdita lorda:
-213.34 USD (15 492 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (45.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.99 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
1.30%
Massimo carico di deposito:
7.49%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
65 (41.67%)
Short Trade:
91 (58.33%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.04 USD (2)
Crescita mensile:
48.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.36 USD (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.08% (48.36 USD)
Per equità:
6.00% (6.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.son 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.son 118
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.son 5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.45 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.99 USD
Massima perdita consecutiva: -22.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "StraitsFutures-ATL Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.04 02:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.31 09:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 08:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 08:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 08:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
